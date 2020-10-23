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Люди в масках в пассажирском автобусе

Ограничений на работу общественного транспорта в Тбилиси пока не предвидится

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Общество
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Транспорт в Тбилиси будет ездить как обычно, но жителям города рекомендуют появляться в масках уже и на улицах

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Вводить ограничения на работу городского транспорта в Тбилиси на данном этапе не планируется, об этом заявила глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили на брифинге после заседания межведомственного координационного совет.

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В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в стране и, в частности, в столице, где самый высокий суточный показатель инфицирования коронавирусом за последние недели, правительство вынужденно принимать дополнительные меры, но пока ограничивается точечными ударами по COVID-19.

На вопрос журналистов, намерено ли правительство вводить ограничения на работу городского транспорта в столице, Мезвришвили ответила, что на данном этапе подобные меры не предусмотрены.

"Похоже, мы уже привыкаем жить с вирусом, жить по определенным правилам, о которых мы много раз говорили, и это можно только приветствовать. Мы видим сотрудничество со стороны наших граждан. Конечно, есть случаи нарушений, но все больше и больше признаков соблюдения правил. Надеемся, что эта тенденция сохранится", - заявила Натия Мезвришвили.
Пожилые люди в масках на автобусной остановке во время пандемии коронавируса
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Вместе с тем она сообщила, что настоятельная рекомендация координационного совета в создавшейся ситуации к гражданам - носить маски и в открытых пространствах в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Особенно в местах, где сложно соблюдать дистанцию, к примеру, на остановках общественного транспорта. Глава администрации отметила, что эту рекомендацию будет контролировать полиция и инспекция труда.

"На данном этапе это носит рекомендательный характер. Пожалуйста, примите во внимание эту рекомендацию, насколько это возможно, чтобы у нас не было необходимости вводить санкции в отношении открытых пространств. Мы надеемся, что наши граждане будут следовать этому правилу", - обратилась Мезвришвили к населению.

Тем временем, в Грузии зафиксирован новый антирекорд. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 759, скончались пять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 24 562 случая заражения.

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Коронавирус в Грузии: последние новости (2491)


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