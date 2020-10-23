14:38 23 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8086
  • 100 RUB4.1842
  • USD3.2181
Поиск
Тест на коронавирус

За сутки в Грузии инфицирован 131 медик

© CC0 / Pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2491)
11400
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/17/249785950.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201023/249785612/Za-sutki-v-Gruzii-infitsirovan-131-medik.html

Медработники были отнесены к группе риска, и похоже, это начало оправдываться - их число среди инфицированных продолжает расти

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. За последние сутки в Грузии коронавирус выявили у 131 медработника, однако источником заражения не всех из них являются их рабочее место и профессиональная деятельность, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 23 октября>>

По его словам, многие из них вирусом заразились от членов семьи.

Согласно последним данным, 24% пациентов из общего числа инфицированных были помещены в клиники, остальные бессимптомные или легкие пациенты лечатся дома или в ковид-гостиницах.

Большая часть пациентов, которые скончались от коронавируса в Грузии, старше 65 лет.

Пожилые люди в масках на автобусной остановке во время пандемии коронавируса
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Пять тысяч случаев в сутки? - когда в Грузии будет пик коронавируса

Гамкрелидзе призвал население иметь информацию о своем семейном враче и его номер телефона. Главная нагрузка управления коронавирусом идет на сектор первичного здравоохранения, поэтому каждый человек должен знать, кто является его семейным врачом.

"Наша цель заключается в том, чтобы 15-25% инфицированных лечились стационарно, а остальные – в в амбулаторных условиях, дома или в ковид-гостиницах", – заявил Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны призвал жителей больших городов – Тбилиси, Кутаиси и Батуми – носить маски уже и в открытых пространствах.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 24 562 случая заражения. Вылечился 9 751 пациент. Скончались 183 человека.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2491)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
Освобождение заложников в Зугдиди: таких фото вы еще не видели
Выборы президента Молдовы. Какой сюрприз готовят США Кишиневу
Выборы президента Молдовы. Какой сюрприз готовят США Кишиневу
Как торгует Грузия в период пандемии
Как торгует Грузия в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться