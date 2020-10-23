За сутки в Грузии инфицирован 131 медик

Медработники были отнесены к группе риска, и похоже, это начало оправдываться - их число среди инфицированных продолжает расти

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. За последние сутки в Грузии коронавирус выявили у 131 медработника, однако источником заражения не всех из них являются их рабочее место и профессиональная деятельность, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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По его словам, многие из них вирусом заразились от членов семьи.

Согласно последним данным, 24% пациентов из общего числа инфицированных были помещены в клиники, остальные бессимптомные или легкие пациенты лечатся дома или в ковид-гостиницах.

Большая часть пациентов, которые скончались от коронавируса в Грузии, старше 65 лет.

Гамкрелидзе призвал население иметь информацию о своем семейном враче и его номер телефона. Главная нагрузка управления коронавирусом идет на сектор первичного здравоохранения, поэтому каждый человек должен знать, кто является его семейным врачом.

"Наша цель заключается в том, чтобы 15-25% инфицированных лечились стационарно, а остальные – в в амбулаторных условиях, дома или в ковид-гостиницах", – заявил Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны призвал жителей больших городов – Тбилиси, Кутаиси и Батуми – носить маски уже и в открытых пространствах.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 24 562 случая заражения. Вылечился 9 751 пациент. Скончались 183 человека.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.