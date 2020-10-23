Грузия получила рекомендацию ВОЗ использовать "Ремдесивир" при лечении COVID-19

Глава Минздрава предупредила, что нужно быть готовыми к тому, что каждый последующий суточный показатель инфицирования коронавирусом будет рекордным

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Грузия получила рекомендацию Всемирной организации здравоохранения использовать препарат от коронавируса "Ремдесивир", заявила на брифинге глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе.

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Ремдесивир является новым противовирусным препаратом в классе нуклеотидных аналогов. США 1 мая 2020 выдало в упрощенном порядке разрешение для экстренного использования ремдесивира для лечения COVID-19 в США".

"Мы в постоянном контакте с клинической группой. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала в рамках исследования использовать ремдесивир, соответственно, начата процедура закупки препарата", - заявила министр.

На брифинге Тикарадзе также отметила, что на данный момент в стране около 700 тысяч ПЦР-тестов. Что касается количества тестов на антигены и антитела, то их 200 тысяч. Минздрав продолжает работу для закупки дополнительной партии тестов.

Глава Минздрава отметила, что, по всей вероятности, скоро Грузия перейдет на тот режим, когда каждая последующая новая статистика инфицированных будет рекордной.

Вместе с тем Тикарадзе отметила, что в Кутаиси и Аджарии наметилась довольно положительная динамика в плане выздоровления пациентов. Накануне из клиник Кутаиси выписались 118 пациентов, а в Аджарии - 181.

Министр также сообщила, что клиникам Сагареджо, Тетрицкаро, Кутаиси, Ахалцихе и Ланчхути добавятся термоцентры. Они будут принимать пациентов с температурой. В этом направлении планируется мобилизация 442 койки.

Что касается информации о том, что Грузию изъяли из списка безопасных стран, Тикарадзе ответила, что данный компонент постоянно меняется.

"Ограничат гражданам Грузии путешествие или нет, это решать Евросоюзу. Если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию в странах ЕС, увидим, что очень много европейских стран сегодня говорят о локдауне. Исходя из этого, я не могу придать этому решению большое значение. Это меняющийся компонент, нас вновь могут убрать из того списка стран с риском, в который нас внесли сегодня или вчера", - отметила Тикарадзе.

Как известно, Грузия, Тунис и Канада больше не находятся в списке безопасных стран. Это означает, что гражданам этих стран временно ограничен въезд в страны ЕС.

С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 24 562 случая заражения. Суточный показатель инфицирования приближается к двум тысячам, а эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.