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Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе

Грузия получила рекомендацию ВОЗ использовать "Ремдесивир" при лечении COVID-19

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2492)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201023/249786384/Gruziya-poluchila-rekomendatsiyu-VOZ-ispolzovat-Remdesivir-pri-lechenii-COVID-19.html

Глава Минздрава предупредила, что нужно быть готовыми к тому, что каждый последующий суточный показатель инфицирования коронавирусом будет рекордным

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Грузия получила рекомендацию Всемирной организации здравоохранения использовать препарат от коронавируса "Ремдесивир", заявила на брифинге глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе.

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Ремдесивир является новым противовирусным препаратом в классе нуклеотидных аналогов. США 1 мая 2020 выдало в упрощенном порядке разрешение для экстренного использования ремдесивира для лечения COVID-19 в США".

"Мы в постоянном контакте с клинической группой. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала в рамках исследования использовать ремдесивир, соответственно, начата процедура закупки препарата", - заявила министр.

На брифинге Тикарадзе также отметила, что на данный момент в стране около 700 тысяч ПЦР-тестов. Что касается количества тестов на антигены и антитела, то их 200 тысяч. Минздрав продолжает работу для закупки дополнительной партии тестов.

Пожилые люди в масках на автобусной остановке во время пандемии коронавируса
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Глава Минздрава отметила, что, по всей вероятности, скоро Грузия перейдет на тот режим, когда каждая последующая новая статистика инфицированных будет рекордной.

Вместе с тем Тикарадзе отметила, что в Кутаиси и Аджарии наметилась довольно положительная динамика в плане выздоровления пациентов. Накануне из клиник Кутаиси выписались 118 пациентов, а в Аджарии - 181.

Министр также сообщила, что клиникам Сагареджо, Тетрицкаро, Кутаиси, Ахалцихе и Ланчхути добавятся термоцентры. Они будут принимать пациентов с температурой. В этом направлении планируется мобилизация 442 койки.

Что касается информации о том, что Грузию изъяли из списка безопасных стран, Тикарадзе ответила, что данный компонент постоянно меняется.

"Ограничат гражданам Грузии путешествие или нет, это решать Евросоюзу. Если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию в странах ЕС, увидим, что очень много европейских стран сегодня говорят о локдауне. Исходя из этого, я не могу придать этому решению большое значение. Это меняющийся компонент, нас вновь могут убрать из того списка стран с риском, в который нас внесли сегодня или вчера", - отметила Тикарадзе.

Как известно, Грузия, Тунис и Канада больше не находятся в списке безопасных стран. Это означает, что гражданам этих стран временно ограничен въезд в страны ЕС.

С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 24 562 случая заражения. Суточный показатель инфицирования приближается к двум тысячам, а эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2492)


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