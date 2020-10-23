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Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе

Гамкрелидзе: Грузия перешла в "красную зону" и готовится к пику коронавируса

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2493)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201023/249788000/Gamkrelidze-Gruziya-pereshla-v-krasnuyu-zonu-i-gotovitsya-k-piku-koronavirusa.html

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 24 562 случая инфицирования коронавирусом. Уже который день суточный прирост ковид-зараженных представляет собой четырехзначные цифры

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Из оранжевой зоны Грузия перешла в красную и в ноябре готовится к пику коронавирусной инфекции, заявил глава Нацонального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Государства делят на четыре зоны - красную, оранжевую, серую и зеленую - в зависимости от числа проведенных тестов на COVID-19, процента выявленных случаев и числа заболевших в пересчете на 100 тысяч населения.

"Согласно общему показателю и с учетом того, что до сентября в Грузии было 1,5 тысячи инфицированных, у нас один из лучших показателей. В течение последних двух недель количество новых случаев на сто тысяч населения является 26, то есть мы, согласно внутреннему "светофору", перешли из оранжевой в красную зону", - сказал Гамкрелидзе.

При этом у Грузии есть хороший показатель в тестировании - на миллион населения 213 тысяч тестов. Ежедневно количество тестов достигает десяти тысяч, что в условиях пандемии считается хорошим показателем, подчеркнул Гамкрелидзе.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 24 562 случая заражения. Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 350 человек, с начала пандемии вылечился 9 751 пациент. Скончались 183 человека.

В карантине в настоящее время находятся 4 408 человек, в стационарах – 3 155, в ковид-гостиницах – 1 848. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2493)


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