Грузии подарят аппарат для обработки тестов на коронавирус

На данный момент в Грузии имеется в наличии около 700 тысяч ПЦР-тестов, а также 200 тысяч тестов на антигены и антитела

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Грузия получит аппарат для ПЦР-тестирования, который поможет стране повысить возможности тестирования, говорится в информации Азиатского банка развития.

С начала пандемии COVID-19 Азиатский банк развития работает, чтобы обеспечить развивающиеся страны жизненно важными медицинскими материалами и средствами персональной защиты, отмечено в сообщении.

"Азиатский банк развития выделил грант в размере 12 миллиона долларов для стран Центральной и Западной Азии для закупки указанных материалов и средств и внесения своей лепты в защиту населения от пандемии. В рамках указанного гранта Грузия получит аппарат ПЦР-теста, что поможет стране повысить возможности тестирования", - отмечено в информации.

Ранее в пятницу глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила, что на данный момент в стране около 700 тысяч ПЦР-тестов, а также 200 тысяч тестов на антигены и антитела. Минздрав продолжает работу для закупки дополнительной партии тестов.

С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 24 562 случая заражения. Суточный показатель инфицирования приближается к двум тысячам, а эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.