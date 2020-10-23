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Медик в лаборатории

Грузии подарят аппарат для обработки тестов на коронавирус

© CC0 / Pixabay
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2493)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201023/249791887/Gruziya-podaryat-apparat-dlya-obrabotki-testov-na-koronavirus.html

На данный момент в Грузии имеется в наличии около 700 тысяч ПЦР-тестов, а также 200 тысяч тестов на антигены и антитела

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Грузия получит аппарат для ПЦР-тестирования, который поможет стране повысить возможности тестирования, говорится в информации Азиатского банка развития.

С начала пандемии COVID-19 Азиатский банк развития работает, чтобы обеспечить развивающиеся страны жизненно важными медицинскими материалами и средствами персональной защиты, отмечено в сообщении.

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе
photo: Government of Georgia / FB
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"Азиатский банк развития выделил грант в размере 12 миллиона долларов для стран Центральной и Западной Азии для закупки указанных материалов и средств и внесения своей лепты в защиту населения от пандемии. В рамках указанного гранта Грузия получит аппарат ПЦР-теста, что поможет стране повысить возможности тестирования", - отмечено в информации.

Ранее в пятницу глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила, что на данный момент в стране около 700 тысяч ПЦР-тестов, а также 200 тысяч тестов на антигены и антитела. Минздрав продолжает работу для закупки дополнительной партии тестов.

С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 24 562 случая заражения. Суточный показатель инфицирования приближается к двум тысячам, а эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2493)


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