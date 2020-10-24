Работников стратегических объектов будут проверять на коронавирус каждые три дня

В перечень объектов входят медицинские учреждения, силовые ведомства, фискальные службы, а также компании, осуществляющие подачу воды, газа и электроэнергии

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Всех работников стратегических объектов будут проверять на коронавирус каждые 72 часа, заявила глава управления политики здравоохранения Минздрава Грузии Эка Адамия.

"У нас есть возможность тестирования каждые 72 часа. Это в случае работников стратегических объектов, которые незаменимы. Поэтому мы решили, чем отправлять людей в самоизоляцию, тестировать их и предотвращать риски", – сказала Адамия в эфире Первого канала.

Среди стратегических объектов, работников которых будут проверять: медицинские учреждения, министерство внутренних дел, юстиции и обороны, служба безопасности Грузии, прокуратура, суды, следственная служба Минфина, служба доходов, избирательные комиссии, компании водоснабжения, газоснабжения и энергетики, горнодобывающие предприятия и так далее.

С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 24 562 случая заражения. Суточный показатель инфицирования приближается к двум тысячам, а эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.