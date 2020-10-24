Коронавирус в Грузии: инфекцию выявили у двух заключенных

Оба в данный момент доставлены в гражданскую ковид-клинику, наблюдение за ними осуществляется при помощи электронных браслетов

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Коронавирус подтвержден у двух обвиняемых, поступивших 11 и 12 октября в Глданскую тюрьму, говорится в сообщении специальной пенитенциарной службы.

По данным службы, оба обвиняемых находились в карантине тюрьмы, и по новым правилам им на 12-й день карантина, 23 октября, провели тест на коронавирус, который оказался положительным.

Оба обвиняемых в данный момент доставлены в гражданскую ковид-клинику, наблюдение за ними осуществляется при помощи электронных браслетов.

Специальная пенитенциарная служба указывает, что всего тестирование 23 октября прошли 30 заключенных, в том числе сокамерники инфицированных, их ответы были отрицательными.

С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 24 562 случая заражения. Суточный показатель инфицирования приближается к двум тысячам, а эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.