19:43 24 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8137
  • 100 RUB4.2174
  • USD3.2202
Поиск
Охранный периметр тюрьмы

Коронавирус в Грузии: инфекцию выявили у двух заключенных

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2497)
183 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201024/249794087/Koronavirus-v-Gruzii-infektsiyu-vyyavili-u-dvukh-zaklyuchennykh.html

Оба в данный момент доставлены в гражданскую ковид-клинику, наблюдение за ними осуществляется при помощи электронных браслетов

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Коронавирус подтвержден у двух обвиняемых, поступивших 11 и 12 октября в Глданскую тюрьму, говорится в сообщении специальной пенитенциарной службы.

По данным службы, оба обвиняемых находились в карантине тюрьмы, и по новым правилам им на 12-й день карантина, 23 октября, провели тест на коронавирус, который оказался положительным.

Медик в лаборатории
© CC0 / Pixabay
Грузии подарят аппарат для обработки тестов на коронавирус

Оба обвиняемых в данный момент доставлены в гражданскую ковид-клинику, наблюдение за ними осуществляется при помощи электронных браслетов.

Специальная пенитенциарная служба указывает, что всего тестирование 23 октября прошли 30 заключенных, в том числе сокамерники инфицированных, их ответы были отрицательными.

С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 24 562 случая заражения. Суточный показатель инфицирования приближается к двум тысячам, а эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2497)
Теги:
Тюрьма, Коронавирус COVID-2019


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Предвыборная символика. Баннеры партий Лело и Грузинская мечта
Предвыборная агитация: как выглядят улицы Тбилиси - фото
“Соревнования в большей нелюбви к России” - как Москва отреагировала на предвыборные дебаты в США
"Соревнования в большей нелюбви к России" - реакция Москвы на предвыборные дебаты в США
Как торгует Грузия в период пандемии
Как торгует Грузия в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться