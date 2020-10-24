Очередной антирекорд: 1941 новый случай коронавируса в Грузии за сутки

За последние 24 часа скончались еще 10 человек, из ковид-клиник страны выписаны 412 пациентов, а с начала пандемии вылечился 10 163 человека

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 941, скончались 10 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 26 503 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 412 человек. С начала пандемии вылечился 10 163 пациента, а скончались 193 человека.

В карантине в данное время находятся 4 180 человек, в стационарах – 3 571, в ковид-гостиницах – 1 848.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

23 октября суточный показатель новых инфицированных составлял 1 759 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.