Очередной антирекорд: 1941 новый случай коронавируса в Грузии за сутки

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 941, скончались 10 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 26 503 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 412 человек. С начала пандемии вылечился 10 163 пациента, а скончались 193 человека.
В карантине в данное время находятся 4 180 человек, в стационарах – 3 571, в ковид-гостиницах – 1 848.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
23 октября суточный показатель новых инфицированных составлял 1 759 человек.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.