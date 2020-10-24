Ковид-география Грузии: Тбилиси снова эпицентр коронавируса

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Из 1 941 нового случая инфицирования коронавирусом в Грузии за последние сутки 1 034 зафиксировано в Тбилиси, заявил на брифинге замглавы операционного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава.
По его словам, всего на сегодняшний день в Грузии 16 121 активный случай инфицирования, 3 571 пациент лечится в клиниках, 2 293 – в ковид-гостиницах, а 10 257 – дома. При этом тяжелых пациентов в Грузии 427.
|Регион
|Число новых случаев
|Тбилиси
|1034
|Аджария
|320
|Имерети
|258
|Квемо Картли
|107
|Шида Картли
|68
|Гурия
|12
|Самегрело - Земо Сванети
|49
|Кахети
|37
|Мцхета-Мтианети
|36
|Самцхе-Джавахети
|18
|Рача-Лечухми и Квемо Сванети
|2
Сичинава также рассказал о том, что в карантине находится 4 180 человек, а на самоизоляции – 28 069.
С начала пандемии в Грузии 26 февраля по сегодняшний день выявлено 26 503 случая заражения. Суточный показатель инфицирования приблизился к двум тысячам, а эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.