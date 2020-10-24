13:46 24 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8137
  • 100 RUB4.2174
  • USD3.2202
Поиск
Мужчина в маске идет по улице. Пандемия коронавируса

Ковид-география Грузии: Тбилиси снова эпицентр коронавируса

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1391)
32010
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/13/249741454.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201024/249794374/Kovid-geografiya-Gruzii-Tbilisi-snova-epitsentr-koronavirusa.html

На втором месте по числу новых случаев COVID-19 черноморский край Аджария, далее следует регион Имерети

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Из 1 941 нового случая инфицирования коронавирусом в Грузии за последние сутки 1 034 зафиксировано в Тбилиси, заявил на брифинге замглавы операционного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава.

По его словам, всего на сегодняшний день в Грузии 16 121 активный случай инфицирования, 3 571 пациент лечится в клиниках, 2 293 – в ковид-гостиницах, а 10 257 – дома. При этом тяжелых пациентов в Грузии 427.
Регион Число новых случаев
Тбилиси 1034
Аджария 320
Имерети 258
Квемо Картли 107
Шида Картли 68
Гурия 12
Самегрело - Земо Сванети 49
Кахети 37
Мцхета-Мтианети 36
Самцхе-Джавахети 18
Рача-Лечухми и Квемо Сванети 2

Сичинава также рассказал о том, что в карантине находится 4 180 человек, а на самоизоляции – 28 069.

С начала пандемии в Грузии 26 февраля по сегодняшний день выявлено 26 503 случая заражения. Суточный показатель инфицирования приблизился к двум тысячам, а эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1391)
Теги:
Грузия, Имерети, Аджария, Тбилиси, Коронавирус COVID-2019


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
Освобождение заложников в Зугдиди: таких фото вы еще не видели
“Соревнования в большей нелюбви к России” - как Москва отреагировала на предвыборные дебаты в США
"Соревнования в большей нелюбви к России" - реакция Москвы на предвыборные дебаты в США
Как торгует Грузия в период пандемии
Как торгует Грузия в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться