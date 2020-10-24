Ковид-география Грузии: Тбилиси снова эпицентр коронавируса

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Из 1 941 нового случая инфицирования коронавирусом в Грузии за последние сутки 1 034 зафиксировано в Тбилиси, заявил на брифинге замглавы операционного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава.

По его словам, всего на сегодняшний день в Грузии 16 121 активный случай инфицирования, 3 571 пациент лечится в клиниках, 2 293 – в ковид-гостиницах, а 10 257 – дома. При этом тяжелых пациентов в Грузии 427.

Регион Число новых случаев Тбилиси 1034 Аджария 320 Имерети 258 Квемо Картли 107 Шида Картли 68 Гурия 12 Самегрело - Земо Сванети 49 Кахети 37 Мцхета-Мтианети 36 Самцхе-Джавахети 18 Рача-Лечухми и Квемо Сванети 2

Сичинава также рассказал о том, что в карантине находится 4 180 человек, а на самоизоляции – 28 069.

С начала пандемии в Грузии 26 февраля по сегодняшний день выявлено 26 503 случая заражения. Суточный показатель инфицирования приблизился к двум тысячам, а эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.