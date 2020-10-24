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ПЦР тестирование на коронавирус на батумском бульваре

Рост случаев коронавируса в Грузии: рекомендации от правительства и эпидемиологов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1392)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201024/249795300/Rost-sluchaev-koronavirusa-v-Gruzii-rekomendatsii-ot-pravitelstva-i-epidemiologov.html

Эпидемиологи отмечают, что у каждого гражданина должен быть свой семейный врач, с которым нужно обязательно связаться, если появятся симптомы коронавируса

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Эпидемиологи и правительство Грузии просят жителей крупных городов носить маски на улице и обещают снижение случаев инфицирования, если рекомендации будут соблюдаться.

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Число инфицированных коронавирусом за последние сутки выросло почти на две тысячи случаев, а эпидемиологи прогнозирует средний прирост в день до пяти тысяч уже в ноябре.

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе
photo: Government of Georgia / FB
Гамкрелидзе: Грузия перешла в "красную зону" и готовится к пику коронавируса

"Вчера мы дали строгую рекомендацию о ношении масок в открытых пространствах в трех городах – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Очень важно, чтобы граждане выполняли рекомендацию", – заявила глава администрации правительства Натия Мезвришивили.

В то же время замглавы Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе отметил, что ношение маски поможет сократить число зараженных.

"Прогнозы, которые у нас есть, успокаивающие. Если более 90% наших граждан будет в масках там, где необходимо, распространение коронавируса сократится на 70%", – сказал Имнадзе.

А вот глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе еще раз напомнил гражданам, как вести себя при пандемии.

"Каждый из нас должен знать имя, фамилию и номер телефона своего семейного врача. Если появляются температура, кашель, осложнение дыхания, нужно остаться дома, максимально изолироваться и позвонить семейному врачу. Если гражданин не знает, кто его семейный врач, он должен позвонить на номер "112" и там его перенаправят к семейному врачу", – сказал Гамкрелидзе.

С начала пандемии в Грузии 26 февраля по сегодняшний день выявлено 26 503 случая заражения. Из них излечились 10 163, а скончались 193 зараженных.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1392)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019


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