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Эпидемия коронавируса . Пассажиры в автобусе в масках

За сутки в Грузии выявлено почти две тысячи случаев COVID-19

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2498)
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За последние 24 часа ковид-клиники покинули 604 человека. С начала пандемии вылечились 10 767 пациентов, а скончался 201 человек

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 928, скончались восемь человек.

В субботу, 24 октября, суточный показатель новых инфицированных составлял 1 941 человек, скончалось 10 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 28 431 случай заражения.

Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок в тбилисском метро
photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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За последние 24 часа ковид-клиники покинули 604 человека. С начала пандемии вылечились 10 767 пациентов, а скончался 201 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

В карантине в данное время находятся 4 112 человек, в стационарах – 3 766, в ковид-гостиницах – 2 268.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2498)


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