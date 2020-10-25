За сутки в Грузии выявлено почти две тысячи случаев COVID-19

За последние 24 часа ковид-клиники покинули 604 человека. С начала пандемии вылечились 10 767 пациентов, а скончался 201 человек

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 928, скончались восемь человек.

В субботу, 24 октября, суточный показатель новых инфицированных составлял 1 941 человек, скончалось 10 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 28 431 случай заражения.

За последние 24 часа ковид-клиники покинули 604 человека. С начала пандемии вылечились 10 767 пациентов, а скончался 201 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

В карантине в данное время находятся 4 112 человек, в стационарах – 3 766, в ковид-гостиницах – 2 268.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.