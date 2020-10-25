Ковид-география по Грузии за сутки: число новых случаев в Тбилиси уменьшилось

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Из 1 928 новых случаев инфицирования коронавирусом в Грузии за последние сутки 788 зафиксировано в Тбилиси, что ниже вчерашнего показателя – 1034, заявил замглавы операционного штаба при Межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге в воскресенье.

По его словам, всего на сегодняшний день в Грузии 17 437 активных случаев инфицирования, 3 766 пациентов лечатся в клиниках, 2 268 – в ковид-гостиницах, а 11 403 – дома. При этом тяжелых пациентов в Грузии 429, из них 201 в Тбилиси. К аппарату искусственного дыхания подключено 106 человек.

Регион Число новых случаев Тбилиси 788 Аджария 551 Имерети 245 Квемо Картли 87 Шида Картли 33 Гурия 35 Самегрело - Земо Сванети 93 Кахети 42 Мцхета-Мтианети 20 Самцхе-Джавахети 27 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 7

В карантине находится 4 112 человек, а на самоизоляции – 26 533.

С начала пандемии в Грузии 26 февраля по сегодняшний день выявлен 28 431 случай заражения. Суточный показатель инфицирования приблизился к двум тысячам, а эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день уже к середине ноября.