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Ковид-география по Грузии за сутки: число новых случаев в Тбилиси уменьшилось

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2500)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201025/249800990/Kovid-geografiya-po-Gruzii-za-sutki-chislo-novykh-sluchaev-v-Tbilisi-umenshilos.html

На втором месте по числу новых случаев COVID-19 черноморский край Аджария, далее следует регион Имерети

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Из 1 928 новых случаев инфицирования коронавирусом в Грузии за последние сутки 788 зафиксировано в Тбилиси, что ниже вчерашнего показателя – 1034, заявил замглавы операционного штаба при Межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге в воскресенье.

По его словам, всего на сегодняшний день в Грузии 17 437 активных случаев инфицирования, 3 766 пациентов лечатся в клиниках, 2 268 – в ковид-гостиницах, а 11 403 – дома. При этом тяжелых пациентов в Грузии 429, из них 201 в Тбилиси. К аппарату искусственного дыхания подключено 106 человек.

Регион Число новых случаев
Тбилиси 788
Аджария 551
Имерети 245
Квемо Картли 87
Шида Картли 33
Гурия 35
Самегрело - Земо Сванети 93
Кахети 42
Мцхета-Мтианети 20
Самцхе-Джавахети 27
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 7

В карантине находится 4 112 человек, а на самоизоляции – 26 533.

С начала пандемии в Грузии 26 февраля по сегодняшний день выявлен 28 431 случай заражения. Суточный показатель инфицирования приблизился к двум тысячам, а эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день уже к середине ноября.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2500)


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