В Аджарии за сутки скончались три пациента с коронавирусом

Самый высокий показатель смертности был зафиксирован в Грузии 20 октября, когда за сутки в стране скончались 15 человек

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Трое из восьми скончавшихся за сутки в Грузии ковид-инфицированных пациентов проходили лечение в клиниках Батуми, сообщает Минздрав Аджарии.

Двое пациентов были зарегистрированы в Батумской республиканской больнице и один - в Батумском медицинском центре. Возраст умерших – 66, 72 и 90 лет.

"В Республиканской больнице скончалась 90-летняя женщина, в клинику она поступила 12 октября. Диагноз: COVID-19, пневмония, хронический гастрит, конверсионное расстройство. А также 66-летняя женщина, которая поступила в клинику 20 октября и скончалась 24 октября. Диагноз: COVID-19, пневмония, диализная зависимость, сахарный диабет", - говорится в заявлении.

Третий пациент скончался в Батумском медицинском центре. Инфицированному мужчине было 72 года. Он поступил в клинику 14 октября. Диагноз - COVID-19, сердечная недостаточность, острая дыхательная недостаточность.

Общее число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии увеличилось до 201.

Самый высокий показатель смертности был зафиксирован в Грузии 20 октября. Тогда за сутки в стране скончались 15 человек. Днем позже 21 октября скончалась самая молодая инфицированная коронавирусом пациенка. 30-летняя женщина из Самцхе-Джавахети проходила лечение в Тбилисском морском госпитале.