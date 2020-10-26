12:43 26 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8137
  • 100 RUB4.2174
  • USD3.2202
Поиск
Эпидемия коронавируса. Пожилая женщина в маске идет по улице

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 872

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2504)
68712
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/18/249793562.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201026/249806069/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-872.html

За последние 24 часа скончались еще 14 человек, из ковид-клиник страны выписаны 603 пациента, а с начала пандемии вылечились 11 370 человек

ТБИЛИСИ, 26  окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 872. Скончались 14 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено случаев заражения 30 303.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 603 человека, с начала пандемии вылечились 11 370 пациентов. Скончались 215.

В карантине в данное время находятся 4 112 человек, в стационарах – 3 766, в ковид-гостиницах – 2 268.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

В предыдущие сутки в стране было выявлено 1 928 новых инфицированных.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2504)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Природа и пейзажи. Волшебный лес Сабадури - живая сказка Грузии
Волшебный лес Сабадури: живая сказка Грузии - фото
Для тех, кто устал от политики — сказочные кадры рощи под Бишкеком
Для тех, кто устал от политики - сказочные кадры рощи под Бишкеком - видео
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться