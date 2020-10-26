Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 872

За последние 24 часа скончались еще 14 человек, из ковид-клиник страны выписаны 603 пациента, а с начала пандемии вылечились 11 370 человек

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 872. Скончались 14 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено случаев заражения 30 303.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 603 человека, с начала пандемии вылечились 11 370 пациентов. Скончались 215.

В карантине в данное время находятся 4 112 человек, в стационарах – 3 766, в ковид-гостиницах – 2 268.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

В предыдущие сутки в стране было выявлено 1 928 новых инфицированных.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.