Антирекорд в Тбилиси: в столице выявили 913 инфицированных COVID-19

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 1 872 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них большая часть связана с Тбилиси.
В частности, в грузинской столице выявили 913 случаев. Ранее эта цифра не превышала 900. В остальных регионах ситуация следующая:
|Регион
|Количествно новых случаев COVID-19
|Аджария
|296
|Имерети
|337
|Квемо Картли
|89
|Шида Картли
|54
|Гурия
|32
|Самегрело - Земо Сванети
|90
|Кахети
|13
|Мцхета-Мтианети
|30
|Самцхе-Джавахети
|11
|Рача-Лечхуми Квемо-Сванети
|7
На данный момент в Грузии 18 692 активных случая, 3 832 человека лечатся в клиниках, 2 249 человек находятся в ковид-гостиницах, еще 12 611 лечатся в домашних условиях.
Что касается тяжелых пациентов, то их количество на данный момент составляет 401, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 117 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 30 303 случая заражения, из них выздоровели 11 370 пациентов, скончались 215.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.