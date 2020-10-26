Антирекорд в Тбилиси: в столице выявили 913 инфицированных COVID-19

Общее число человек, зараженных новой коронавирусной инфекцией в Грузии, достигло 30 303

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 1 872 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них большая часть связана с Тбилиси.

В частности, в грузинской столице выявили 913 случаев. Ранее эта цифра не превышала 900. В остальных регионах ситуация следующая:

Регион Количествно новых случаев COVID-19 Аджария 296 Имерети 337 Квемо Картли 89 Шида Картли 54 Гурия 32 Самегрело - Земо Сванети 90 Кахети 13 Мцхета-Мтианети 30 Самцхе-Джавахети 11 Рача-Лечхуми Квемо-Сванети 7

На данный момент в Грузии 18 692 активных случая, 3 832 человека лечатся в клиниках, 2 249 человек находятся в ковид-гостиницах, еще 12 611 лечатся в домашних условиях.

Что касается тяжелых пациентов, то их количество на данный момент составляет 401, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 117 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 30 303 случая заражения, из них выздоровели 11 370 пациентов, скончались 215.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.