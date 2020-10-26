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Сотрудник одной из лабораторий столицы Грузии

Антирекорд в Тбилиси: в столице выявили 913 инфицированных COVID-19

photo: Giorgi Gakharia / FB
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2504)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201026/249806675/Antirekord-v-Tbilisi-v-stolitse-vyyavili-913-infitsirovannykh-COVID-19-.html

Общее число человек, зараженных новой коронавирусной инфекцией в Грузии, достигло 30 303

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 1 872 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них большая часть связана с Тбилиси.

В частности, в грузинской столице выявили 913 случаев. Ранее эта цифра не превышала 900. В остальных регионах ситуация следующая:

 Регион  Количествно новых случаев COVID-19
 Аджария  296
 Имерети  337
 Квемо Картли  89
 Шида Картли  54
 Гурия  32
 Самегрело - Земо Сванети  90
 Кахети  13
 Мцхета-Мтианети  30
 Самцхе-Джавахети  11
 Рача-Лечхуми Квемо-Сванети  7

На данный момент в Грузии 18 692 активных случая, 3 832 человека лечатся в клиниках, 2 249 человек находятся в ковид-гостиницах, еще 12 611 лечатся в домашних условиях.

Что касается тяжелых пациентов, то их количество на данный момент составляет 401, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 117 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 30 303 случая заражения, из них выздоровели 11 370 пациентов, скончались 215.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2504)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


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