Граждане Грузии смогут легко выяснить, кто их семейный врач

Создается специальный сайт, на котором каждый житель Грузии сможет узнать телефон своего семейного врача

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Граждане Грузии смогут узнать, кто их семейный врач, введя личный номер в поисковик специального сайта, заявила на брифинге глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

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Ведомство завершит работу над соответствующей системой в кратчайшие сроки.

По словам Тикарадзе, то, что семейным врачам запрещено давать свои личные номера телефона пациентам, не соответствует действительности, поскольку государство не запрещало этого, наоборот, правительство планирует с помощью существующих баз идентифицировать каждого гражданина и установить, под патронажем какого врача он находился до этого.

"Частью нашего плана является познакомить всех наших граждан с их семейными врачами и поделиться с ними соответствующими контактными номерами. В кратчайшие сроки мы согласуем это с ними и опубликуем. Предположительно, на сайте все будет опубликовано, и все граждане с помощью своих личных номеров смогут идентифицировать, кто их семейный врач", - заявила Тикарадзе.

Министр также сообщила, что с 26 октября в процесс управления коронавирусом включаются семейные врачи страховых компании.

Тикарадзе уверяет, что с госпитализацией инфицированных пациентов проблем нет, все граждане получают соответствующую медицинскую помощь.

По ее словам, в плане эпидситуации в особом внимании нуждаются три региона: Тбилиси (919 новых случаев за сутки), Имерети (337) и Аджария (296).

Что касается статистики госпитализации за последние сутки, то из дома в клиники доставили 194 пациента, в термоцентры - 278, из термоцентров в ковид-клиники - 34 пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса, 77 - вернули в ковид-клиники. По решению семейных врачей в клиники переведены 65 человек. В целом, более 30% пациентов из тех инфицированных, которым коронавирус выявили накануне, были госпитализированы.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 30 303 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 603 человека, с начала пандемии вылечились 11 370 пациентов. Скончались 215.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.