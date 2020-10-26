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Тбилисский государственный медицинский университет

На передовую борьбы с COVID-19 в Грузии будут мобилизованы студенты-медики

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
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Старшекурсники медицинских вузов будут подготовлены по ускоренному курсу и в случае необходимости брошены в помощь профессионалам

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Из старшекурсников медицинских факультетов будет создаваться резерв медперсонала.

Как заявил на брифинге министр образования Грузии Михаил Чхенкели, студенты выпускных курсов пройдут быструю спецподготовку и в случае необходимости будут брошены в помощь врачам ковид-клиник.

Обследование на коронавирус
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov
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Министр встретится с ректорами медицинских университетов, также с руководителями медицинских факультетов и обсудит с ними данную инициативу правительства.

"Мы начнем этот процесс максимум через неделю. У нас будет база старшекурсников меднаправления, которые прошли этот быстрый тренинг. Они будут готовы в случае необходимости включиться в процесс и помочь нашим врачам", - заявил Чхенкели.

В Грузии с каждым днем растет число новых случаев COVID-19. Среди инфицированных немало медиков. В правительстве уже открыто говорят, что система начала испытывать дефицит медработников.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 30 303 случая заражения. Вылечились 11 370 пациентов. Скончались 215.

На сегодняшний день в стационарах лечится 3 832 пациента.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2506)


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