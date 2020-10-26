23:13 26 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8137
  • 100 RUB4.2174
  • USD3.2202
Поиск
Православный храм Светицховели в городе Мцхета

Коронавирус выявлен у грузинского митрополита

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2508)
18710
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201026/249812519/Koronavirus-vyyavlen-u-gruzinskogo-mitropolita.html

Священнослужитель контактировал с одним из журналистов, у которого позже был диагностирован коронавирус

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Коронавирус подтвердился у митрополита Цагери и Лентехи Стефана, сообщил глава пресс-службы Патриархии Андрия Джагмаидзе.

По его словам, митрополит контактировал с одним из журналистов, у которого позже был диагностирован коронавирус. Священнослужитель находится в самоизоляции, болезнь протекает бессимптомно.

Эпидемия коронавируса. Пожилая женщина в маске идет по улице
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 872

"Владыка не проводил службы прошлую неделю, поэтому маловероятно, что последует распространение болезни в его окружении", - заверил Джагмаидзе.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 872. Скончались 14 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 30 303 случая заражения. Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 603 человека, с начала пандемии вылечились 11 370 пациентов. Скончались 215.

Ученые США спрогнозировали новую вспышку коронавируса в мире >>

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2508)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Природа и пейзажи. Волшебный лес Сабадури - живая сказка Грузии
Волшебный лес Сабадури: живая сказка Грузии - фото
Как сотрудники полиции следят за ношением масок в тбилисском метро - видео
Как сотрудники полиции следят за ношением масок в тбилисском метро - видео
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться