Коронавирус выявлен у грузинского митрополита

Священнослужитель контактировал с одним из журналистов, у которого позже был диагностирован коронавирус

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Коронавирус подтвердился у митрополита Цагери и Лентехи Стефана, сообщил глава пресс-службы Патриархии Андрия Джагмаидзе.

По его словам, митрополит контактировал с одним из журналистов, у которого позже был диагностирован коронавирус. Священнослужитель находится в самоизоляции, болезнь протекает бессимптомно.

"Владыка не проводил службы прошлую неделю, поэтому маловероятно, что последует распространение болезни в его окружении", - заверил Джагмаидзе.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 872. Скончались 14 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 30 303 случая заражения. Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 603 человека, с начала пандемии вылечились 11 370 пациентов. Скончались 215.

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Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.