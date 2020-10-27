В Грузии пока не настало время полевых госпиталей – Минздрав

Госпитальный сектор Грузии пока в состоянии принимать пациентов, поэтому вопрос открытия полевых госпиталей будет рассматриваться после того, как будет исчерпан этот ресурс, заявляет министр

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Сценарий открытия полевых госпиталей будет рассматриваться только в крайнем случае, заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе в эфире телекомпании Rustavi 2.

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В Грузии с каждым днем растут новые случаи коронавирусной инфекции. Больницы переполнены, а врачи работают на износ. Точная цифра на данный момент неизвестна, но довольно большое количество медиков инфицированы и сами проходят курс лечения или находятся в самоизоляции.

"Есть причина того, почему не открываем полевые госпитали. В Грузии каждый стремится к комфорту, и, исходя из этого, я не могу представить грузинского пациента, которого можно разместить на каком-нибудь стадионе", - заявила Тикарадзе.

По ее словам, в Грузии гораздо больше госпитальных мест, чем нужно стране с 3,7-миллионным населением.

"На этом этапе у нас есть ресурс размещать пациентов в клиниках комфортно, под наблюдением врачей. Пока мы не израсходуем этот ресурс, нет необходимости размещать наших граждан на стадионах или других пространствах", - сказала Тикарадзе.

Глава Минздрава отметила, что раз в шесть часов ведомство проверяет количество мест в клиниках страны. Эта информация постоянно обновляется.

Министр уверяет, что в стране мобилизованы разные больницы и гибридные клиники, которые помимо пациентов с коронавирусом обслуживают и других граждан.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 30 303 случая заражения коронавирусом. Вылечились 11 370 пациентов. Скончались 215.

В карантине в данное время находятся 4 112 человек, в стационарах – 3 766, в ковид-гостиницах – 2 268.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.