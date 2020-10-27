От чего умер 21-летний житель Рустави установит экспертиза

К этому времени известно лишь то, что молодого человека выписали из ковид-гостиницы, как вылечившегося от коронавируса

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. В Грузии медики устанавливают причину смерти 21-летнего жителя Рустави, который скончался на второй день после того, как покинул ковид-гостиницу, избавившись от коронавирусной инфекции.

В Рустави скончался вылечившийся от коронавируса 21-летний мужчина>>

Молодой человек скончался внезапно, проводя время вместе с друзьями. Как отмечают в Минздраве страны, он полностью выздоровел от вируса, и в день выписки его проверил врач.

"Он чувствовал себя удовлетворительно, никаких симптомов и жалоб не было. Он несколько раз обратился к врачу с просьбой, чтобы его отпустили из карантинного пространства раньше, поскольку чувствовал себя хорошо", - заявил на брифинге глава департамента медобеспечения и управления вызовами Амиран Гогитидзе.

Он сообщил, что молодого человека поместили в карантинное пространство 3 октября из-за того, что у него был контакт с инфицированным. После завершения карантинного периода ему сделали ПЦР-тест и выявили коронавирус. После этого было продолжено наблюдение за его состоянием в ковид-гостинице. 25 октября он был выписан, как излечившийся.

"Его не будут хоронить по протоколу умерших от коронавируса, поскольку хочу подчеркнуть, что он был вылечен… Его нашли мертвым во дворе доме, он выполнял какую-то работу. Предположительной причиной на данном этапе мы можем считать неожиданную остановку сердца, однако проходит дополнительное исследование", - отметил Гогитидзе.

Причину смерти молодого человека должна установить экспертиза.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 30 303 случая заражения. За последние сутки скончались 14 человек, и общее число достигло 215. Вместе с тем с начала пандемии вылечились уже 11 370 пациентов.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.