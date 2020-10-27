Европейский университет готов предоставить резерв в помощь грузинским медикам

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Тбилисский Европейский университет готов переподготовить старшекурсников меднаправления для создания резерва медицинского персонала, сообщается на сайте вуза в Facebook.

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Европейский университет одним из первых откликнулся на новую инициативу правительства, которую осуществляет Минобразования Грузии.

Согласно инициативе, студенты выпускных курсов должны будут пройти быструю спецподготовку и в случае необходимости прийти на помощь врачам ковид-клиник. Министр образования Михаил Чхенкели уже встретился с ректорами медицинских университетов, руководителями медицинских факультетов и обсудил с ними данную инициативу правительства.

Европейский университет присоединяется к решению межведомственного координационного совета и готов переподготовить студентов.

"Мы считаем, что в борьбе с пандемией коронавируса все в рамках своих возможностей должны внести свой вклад, чтобы как можно быстрее и с наименьшими потерями побороть инфекцию. В этом случае нашей возможностью будет подготовить студентов медицинского факультета и подключить их к борьбе с ковид-инфекцией в помощь врачам", - отмечено в заявлении.

В Грузии с каждым днем растет число новых случаев COVID-19. Среди инфицированных немало медиков. В правительстве уже открыто говорят, что система начала испытывать дефицит медработников.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 30 303 случая заражения. Вылечились уже 11 370 пациентов. Скончались 215.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.