Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1824

За последние 24 часа в стране скончалось рекордное число пациентов - 23, вместе с тем вылечились от коронавируса 1 262 человека

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 824 и скончалось рекордное число пациентов – 23.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 32 127 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 262 человека, с начала пандемии вылечились 12 632 пациента. Скончались 238.

В карантине в данное время находятся 3 757 человек, в стационарах – 3 847, в ковид-гостиницах – 2 238.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.