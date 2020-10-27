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Эпидемия коронавируса. Мужчина и девушка в масках на улице

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1824

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2517)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201027/249818758/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1824.html

За последние 24 часа в стране скончалось рекордное число пациентов - 23, вместе с тем вылечились от коронавируса 1 262 человека

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 824 и скончалось рекордное число пациентов – 23.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 32 127 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 262 человека, с начала пандемии вылечились 12 632 пациента. Скончались 238.

В карантине в данное время находятся 3 757 человек, в стационарах – 3 847, в ковид-гостиницах – 2 238.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2517)


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