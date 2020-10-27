Больше инфицированных, но и вылеченных больше – статистика COVID-19 в Грузии

За минувшие сутки в Грузии зафиксирован антирекорд летальных исходов от коронавируса, но в то же время рекордом можно считать и количество вылеченных за 24 часа пациентов – 1 262

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 1 824 новых случая коронавирусной инфекции, из них большая часть все еще приходится на Тбилиси, таковы данные Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны.

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В частности, в Тбилиси за последние сутки выявили 712 новых случаев, Аджарии – 545, Имерети – 305, Самегрело - Земо Сванети – 63, Шида Картли – 56, Квемо Картли – 48, Гурии– 24, Кахети – 23, Мцхета-Мтианети – 22, Самцхе-Джавахети – 22, Рача-Лечхуми Квемо-Сванети – четыре.

В Грузии наблюдается положительная динамика в плане выздоровления пациентов. За сутки от коронавируса вылечились 1 262 человека.

На данный момент количество активных случаев составляет 19 231. В стационарах лечатся 3 847 человек. Среди них в тбилисских клиниках – 1 958, аджарских – 654.

В стране 482 тяжелых пациента, среди них 238 – в Тбилиси и 76 – в Аджарии. Из них к аппарату искусственного дыхания подключены 105 человек: в Тбилиси – 61 и в Аджарии – 23.

2 238 человек находятся в ковид-гостиницах: 1 186 – в Аджарии и 786 – в Тбилиси. 13 146 инфицированных лечатся дома. В карантинных пространствах находятся 3 757 человек, среди них в Тбилиси – 752, в Аджарии – 1 926.

На данный момент в самоизоляции находятся 28 067 человек, из них в Тбилиси – 3 224, в Аджарии – 11 017, Имерети – 4 195.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 32 127 случаев заражения. Вылечились 12 632 пациента. Скончались 238.

В карантине в данное время находятся 3 757 человек, в стационарах – 3 847, в ковид-гостиницах – 2 238.

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