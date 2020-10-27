В Грузии зафиксирован рекорд летальных исходов от коронавируса

К этому времени с начала пандемии от COVID-19 в стране скончались 238 человек, а вылечились 12 632 пациента

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки скончались 23 инфицированных коронавирусом.

В частности, в Тбилиси скончались девять пациентов, в Аджарии – восемь, в Имерети, Шида Картли и Мцхета-Мтианети – по два.

Таким образом, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 238 летальных исходов.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 32 127 случаев заражения. Вылечились 12 632 пациента.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.