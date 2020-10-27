Эпидситуация в Самцхе-Джавахети: коронавирус ударил по чиновникам, врачам и учителям

К этому времени в регионе на юге Грузии, основное население которого составляют этнические армяне, выявлено уже 280 случаев инфицирования COVID-19

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в регионе Самцхе-Джавахети продолжает обостряться - коронавирус подтвердился у мэра Ахалкалаки Юрика Унаняна и председателя райсовета - сакребуло Наири Ирицяна.

Состояние мэра Ахалкалаки, который проходит лечение в больнице Гори, оценивается как умеренно тяжелое, а председателя сакребуло - как легкое, сообщает местное агентство JNEWS.

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"Насколько мне известно, его состояние нормальное... Все члены семьи мэра также заражены COVID-19. Мэр с женой находятся в больнице, а сын, невестка и внуки лечатся в домашних условиях", - сказал один из родственников мэра Ахалкалаки.

Председатель Ахалкалакского сакребуло, который уже идет на поправку, призывает население района обязательно пройти тест при наличии каких-либо симптомов и не распространять инфекцию. Его жена и сын тоже болеют.

"Я уверен, что многие больны, но скрывают это. Молодые люди легче переносят, многие даже не чувствуют, что больны. У пожилых есть сопутствующие заболевания, естественно, они хуже переносят это", - сказал Ирицян JNEWS.

Коронавирус проник всюду

Эпидситуация в Самцхе-Джавахети ухудшается. Рост случаев инфицирования коронавирусом в регионе наблюдается с 15 октября. В этот же день в регионе была зафиксирована первая смерть от коронавируса - скончалась 85-летняя жительница Ахалцихского муниципалитета.

По последним данным, в регионе Самцхе-Джавахети инфицированы 281 человек.

Не обошел коронавирус стороной и медработников. По последним данным у 15 из 18 работников службы скорой помощи в Ахалкалаки был диагностирован коронавирус. Есть жертвы - в тбилисской инфекционной больнице скончалась 70-летняя врач из Ахалкалаки. У нее был сахарный диабет, она была подключена к аппарату искусственного дыхания.

В настоящее время в Ахалкалаки работает одна бригада скорой помощи, а вторую бригаду подменяют коллеги из соседнего муниципалитета Ниноцминда.

Серьезная ситуация и в учебных заведениях. В Ахалкалакском районе из 65 публичных школ три городские официально получили разрешение перейти на дистанционную работу, однако некоторые школы из-за большого количества отсутствующих учеников и учителей также перешли на онлайн-режим обучения.

Русская школа Ахалкалаки также переходит на дистанционное обучение. По словам директора школы Карине Нахатакян, десять учителей болеют, на уроках отсутствует много учеников.

"Я не могу и не буду рисковать здоровьем учителей и детей. Мы переходим на дистанционное обучение", - заявила Нахатакян агентству JNEWS.

Школа №5 перешла в онлайн-режим 18 октября, после того, как в результате массового тестирования учителей школы у двоих из них подтвердился коронавирус. Школа №4 перешла в онлайн-режим 22 октября, после того, как у одной из учительниц подтвердился коронавирус.

Кто еще инфицирован в Ахалкалаки?

По данным агентства JNEWS, несмотря на то, что коронавирус подтвердился у руководителя штаба партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в Ахалкалаки, и у некоторых других представителей партии, остальные работники штаба продолжают ходить на работу.

"Один из заболевших - начальник штаба Гайоз Ломсадзе доставлен в тяжелом состоянии в Тбилиси, председатель сакребуло Ахалкалакского муниципалитета и руководитель районной организации партии Наири Ирицян лечатся дома. У четырех работников штаба несколько дней назад была повышенная температура. Одна работница сдала тест и ожидает ответа. Остальные тест на коронавирус не сдавали и сейчас ходят на работу", - сообщает агентство.

С начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 32 127 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 12 632 пациента выздоровели, 238 скончались.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации - суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к двум тысячам.