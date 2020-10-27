Какие ограничения действуют в Грузии с начала второй волны коронавируса

Несмотря на резкое обострение эпидситуации в стране, правительство пока воздерживается от радикальных мер и следует стратегии "точечных ограничений"

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Правительство Грузии объявило о начале второй волны пандемии коронавируса из-за роста числа случаев инфицирования в стране 10 сентября.

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Поэтапно стали вводиться ограничения, которые, в первую очередь, коснулись Аджарии, где после лета произошла вспышка инфицирования и регион бы объявлен "красной зоной".

Правительство приняло решение перевести все учебные заведения Аджарии на дистанционный режим обучения. С 24 сентября был остановлен городской и междугородний транспорт, ограничена работа ресторанов и баров до 22:00.

10 сентября в связи с повышенным риском распространения коронавируса закрыли два села Цагерского района - Орбели и Ладжана (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).

Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что спустя восемь месяцев после объявления пандемии нового типа коронавируса никто еще не придумал "более эффективного способа" борьбы с ним, чем "ношение маски и соблюдение дистанции". Он призвал граждан следовать рекомендациям эпидемиологов.

Какие ограничения действуют сегодня:

- до 31 октября ограничено регулярное международное авиасообщение (с 1 ноября авиакомпании смогут восстановить 10 регулярных авиарейсов из Дохи (Катар), Варшавы (Польша), Афин (Греция), Амстердама (Нидерландов), Вены (Австрия), Берлина (Германия), Милана (Италия); в Кутаиси из Катовице (Польша), Вильнюса (Литва) и Дортмунда (Германия);

- время работы ресторанов и баров в крупных городах разрешено до 22:00;

- запрещено проведение культурных и спортивных мероприятий с участием более 200 человек в закрытых и открытых пространствах;

- запрещено проведение ритуальных мероприятий, свадеб, торжеств, юбилеев, поминок (более 10 человек);

- полностью приостановлена работа ночных клубов;

- открытие кинотеатров, театров, детских развлекательных центров перенесено на 1 ноября 2020 года;

- в школах Грузии введена смешанная модель обучения (в классах и дистанционно);

- ездить в общественном транспорте можно только в защитных масках;

- ношение защитных масок обязательно в закрытых публичных пространствах и рекомендовано на открытом пространстве;

- в Тбилиси, Кутаиси (Имерети), Зугдиди и Поти (Самегрело - Земо Сванети) высшие учебные заведения с 19 октября начали проводить лабораторные и практические занятия в аудиториях, а теоретический материал - дистанционно.

Как отмечают в правительстве, введение никаких тяжелых, системных ограничений в стране не планируется, и главная стратегия - точечные ограничения.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии к 27 октября в стране выявлено 32 127 случаев заражения. С начала пандемии вылечились 12 632 пациента. Скончались 238.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.