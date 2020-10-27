В Грузии умер самый пожилой ветеран ВОВ

Самсон Оганесян прожил 106 лет. Он родился в Ахалкалаки, отсюда ушел молодым на фронт, и сюда вернулся, чтобы провести остаток жизни в родном краю

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны, самый пожилой житель Самцхе-Джавахети – 106-летний Самсон Оганесян умер в Ахалкалаки, сообщает Информационный центр Джавахети.

photo: LEPL - State Service for Veterans Affairs / FB Ветеран ВОВ Самсон Оганесян - ему исполнилось 106 лет

Родился Самсон Оганесян в 1914 году в семье земледельца в селе Самсар Ахалкалакского района в Грузии. Во время Великой Отечественной войны он сражался на фронтах Украины, а после войны 65 лет работал на разных руководящих должностях в Ахалкалаки.

Долгожителю Джавахети исполнилось 106 лет 12 сентября. На своем последнем дне рождения он сказал: "Я вступил в 107 год".

Несмотря на годы, Самсон Оганесян до последнего каждое утро ходил в магазин за продуктами и старался быть самостоятельным, но затем слег и за ним ухаживали домочадцы. Он уже давно плохо видел и слышал, но это не мешало ему широко отмечать дни рождения и принимать гостей.