В Бутами построят кампус и школу при Кавказском университете

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. В Батуми (регион Аджария) началось строительство кампуса и школы Кавказского университета, которое завершится в 2023 году.

В торжественной церемонии закладки капсулы приняли участие представители правительства Аджарии и Кавказского университета.

Строительство зданий и сооружений, рассчитанных на 1,5 тысячи студентов и 800 учеников, будет завершено через три года. Размер инвестиций в строительство составит 20 миллионов лари.

"Важный день не только для батумцев, но и всех людей, в том числе представителей дипломатического корпуса, так как в течение нескольких лет стоял вопрос необходимости международной школы, и особенно важно, что этот новый образовательный центр, этот университет будет участвовать в программах обмена и дуальных программах", - заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Решение о строительстве нового университета и общеобразовательной школы было принято в 2019 году при поддержке правительства Аджарии. И школа, и кампус будут оснащены современной инфраструктурой, библиотекой, лабораториями, спортивными площадками и плавательным бассейном. Кроме того, планируется строительство и студенческого общежития.

Также в Аджарии ежегодно будет определять 10 местных студентов, которые смогут учиться на программах бакалавриата бесплатно.

В Кавказском университете будет возможность обучаться по программам бакалавриата и магистратуры, а также к батумскому кампусу добавятся два новых направления - Кавказская морская школа и Кулинарная академия. При университете будет работать тренинг-центр.

Кавказский университет сотрудничает со 157 университетами-партнерами в 54 странах мира, что позволяет принимать иностранных студентов и преподавателей, получить программы двойной степени, а также программы обмена для студентов, академического и административного персонала.

Для социально уязвимых и отличников и студентов с высокими баллами на национальных экзаменах будут действовать льготы на оплату за обучение.