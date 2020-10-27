18:28 27 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8158
  • 100 RUB4.2209
  • USD3.2285
Поиск
Закладка капсулы на строительстве кампуса Кавказского университета в Батуми

В Бутами построят кампус и школу при Кавказском университете

photo : Government of Ajara / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Образование в Грузии (502)
54 0 0

Школа и кампус будут оснащены современной инфраструктурой, библиотекой, лабораториями, спортивными площадками и плавательным бассейном

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. В Батуми (регион Аджария) началось строительство кампуса и школы Кавказского университета, которое завершится в 2023 году.

В торжественной церемонии закладки капсулы приняли участие представители правительства Аджарии и Кавказского университета.

Строительство зданий и сооружений, рассчитанных на 1,5 тысячи студентов и 800 учеников, будет завершено через три года. Размер инвестиций в строительство составит 20 миллионов лари.

"Важный день не только для батумцев, но и всех людей, в том числе представителей дипломатического корпуса, так как в течение нескольких лет стоял вопрос необходимости международной школы, и особенно важно, что этот новый образовательный центр, этот университет будет участвовать в программах обмена и дуальных программах", - заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Решение о строительстве нового университета и общеобразовательной школы было принято в 2019 году при поддержке правительства Аджарии. И школа, и кампус будут оснащены современной инфраструктурой, библиотекой, лабораториями, спортивными площадками и плавательным бассейном. Кроме того, планируется строительство и студенческого общежития.

Церемония открытия Кутаисского международного университета
photo: Ministry of Edukation Science, culture and sport o Georgia
Исторический день: Кутаисский международный университет принял первых студентов

Также в Аджарии ежегодно будет определять 10 местных студентов, которые смогут учиться на программах бакалавриата бесплатно.

В Кавказском университете будет возможность обучаться по программам бакалавриата и магистратуры, а также к батумскому кампусу добавятся два новых направления - Кавказская морская школа и Кулинарная академия. При университете будет работать тренинг-центр.

Кавказский университет сотрудничает со 157 университетами-партнерами в 54 странах мира, что позволяет принимать иностранных студентов и преподавателей, получить программы двойной степени, а также программы обмена для студентов, академического и административного персонала.

Для социально уязвимых и отличников и студентов с высокими баллами на национальных экзаменах будут действовать льготы на оплату за обучение.

Темы:
Образование в Грузии (502)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Предвыборная агитация. Избиратели в масках во время эпидемии коронавируса
Избиратели и коронавирус: как проходит подготовка к выборам в Грузии - фото
COVID-19 VS выборы: боятся ли граждане Грузии идти на голосование?
COVID-19 VS выборы: боятся ли граждане Грузии идти на голосование?
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться