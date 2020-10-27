Минздрав Грузии пытается снизить уровень смертности от COVID-19 в стране

За минувшие сутки в стране был зафиксирован рекордный показатель смертности - 23 летальных исхода, а с начала пандемии жертвами коронавируса в стране стали уже 238 человек

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Все усилия сектора здравоохранения сейчас направлены на то, чтобы свести к минимуму случаи смертности от коронавируса, заявила журналистам глава Минздрава Грузии Тамар Габуния.

Завершено крупнейшее исследование на антитела к коронавирусу – результаты неожиданны>>

За последние сутки в Грузии был зафиксирован рекордный показатель смертности - скончались 23 человека. С начала пандемии же в стране от коронавируса погибли 238 человек.

"Статистический показатель вновь требует внимания. Количество новых случаев остается высоким. В Аджарии у нас есть определенные колебания, что указывает на активное распространение вируса. Внимания требует смертность, сегодня в стране был самый высокий показатель. Мы активно работаем в этом направлении, чтобы свести смертность до минимума как в Аджарии, так и везде", - заявила Габуния.

По словам Габуния, у скончавшихся пациентов был тяжелый анамнез. Протокол лечения ковид-больных в первую очередь направлен на больных с хроническими заболеваниями, чтобы они своевременно попали в госпиталь и получили нужную медпомощь.

"Здоровые легко переносят, и в их отношении нет особой сложности управления вирусом", - отметила Габуния.

Габуния также разъяснила журналистам, как на сегодняшний день происходит тестирование на коронавирус. По ее словам, контакты инфицированных требуют проведения ПЦР-теста немедленно, что не рекомендовано, так как фаза вируса нуждается в определенном времени. Первое правило, которому нужно следовать, после контакта с инфицированным перейти в самоизоляцию на 12 дней. Если за это время появятся симптомы и они будут прогрессировать, в таком случае рекомендовано проводить тестирование.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране к 27 октября выявлено 32 127 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 262 человека, с начала пандемии вылечились 12 632 пациента. В карантине в настоящее время находятся 3 757 человек, в стационарах – 3 847, в ковид-гостиницах – 2 238.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.