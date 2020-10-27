Гамкрелидзе: в Грузии 1678 медиков инфицированы коронавирусом

С начала второй волны коронавируса в Грузии явно обозначился дефицит сертифицированных медицинских кадров. Минздрав и Национальный центр по контролю заболеваний активно пытаются выйти из этого кризиса

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. В Грузии количество инфицированных коронавирусом медиков достигает 1678 - это 5,2% из общего числа заболевших COVID-19 граждан, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Только среди новых случаев коронавируса, выявленных за последние сутки, было зафиксировано 90 случаев инфицирования медиков.

По словам Гамкрелидзе, медобщество систематически проходит тренинги по контролю над инфекцией, чтобы избежать количества инфицирований среди врачей.

"Сектор здравоохранения должен выдержать. Это наша ответственность. Мы должны выдержать этот вызов", - сказал Гамкрелидзе.

Что касается пациентов с симптомами, то среди новых инфицированных у 1469 есть симптомы, характерные коронавирусу. Гамкрелидзе призвал жителей страны не поддаваться панике.

"К сожалению, во время пандемии и эпидемии бывают фатальные исходы, но больше людей выздоравливают, чем умирают", - отметил эпидемиолог.

По данным Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, в Грузии на данный момент около 28 тысяч сертифицированных врачей, которые не трудоустроены. По словам Гамкрелидзе, не исключено, что эти медики помогут системе здравоохранения, если такая необходимость возникнет. Правда, одни уже вышли на пенсию, другие - не работают в данной сфере по разным причинам, говорит врач. Однако при необходимости эти врачи пройдут переподготовку и включатся в процесс, отметил Гамкрелидзе.

Между тем, в стране трудоустроены около 19 тысяч врачей, которые ведут активную врачебную деятельность, а также приблизительно 17 тысяч медсестер.

"Активно началась переподготовка студентов пятого и шестого медицинского курсов. Они уже прошли основные теоретические предметы и свободно могут работать ассистентом врача", - отметил Гамкрелидзе.

Он также обратился с просьбой к духовным лицам и пастве максимально соблюдать рекомендации – носить маску, соблюдать дистанцию и воздержаться от больших собраний.

"Мы должны соблюдать дистанцию, должны носить маску и в церкви, и за пределами церкви. Как вы знаете, несколько случаев инфицирования у нас было в церкви, как среди церковных деятелей, так и среди паствы", - подчеркнул Гамкрелидзе.

При этом медик опроверг информацию о том, что в стране собираются открыть полевые госпитали. По его словам, на данный момент планируется усиление существующих клиник, а открытие полевых госпиталей пока не стоит в повестке дня.