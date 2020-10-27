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Монастырский комплекс Давид Гареджи

У архимандрита монастыря Давид-Гареджи выявили коронавирус

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2524)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201027/249826592/U-arkhimandrita-monastyrya-David-Garedzhi-vyyavili-koronavirus.html

Священник был в изоляции и не находился в храме, а об источнике своего заражения ему ничего не известно

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Коронавирус выявлен у архимандрита монастыря Давид-Гареджи Кириона.

Как он заявил в эфире телекомпании Rustavi 2, у него была температура 38 градусов один день, после чего он сделал тест и он оказался положительным.

Православный храм Светицховели в городе Мцхета
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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При этом архимандрит подчеркнул, что был в изоляции и не находился в храме, а об источнике заражения ему ничего не известно.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии к 27 октября в стране выявлено 32 127 случаев заражения. С начала пандемии вылечились 12 632 пациента. Скончались 238.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2524)


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