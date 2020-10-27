У архимандрита монастыря Давид-Гареджи выявили коронавирус

Священник был в изоляции и не находился в храме, а об источнике своего заражения ему ничего не известно

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Коронавирус выявлен у архимандрита монастыря Давид-Гареджи Кириона.

Как он заявил в эфире телекомпании Rustavi 2, у него была температура 38 градусов один день, после чего он сделал тест и он оказался положительным.

При этом архимандрит подчеркнул, что был в изоляции и не находился в храме, а об источнике заражения ему ничего не известно.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии к 27 октября в стране выявлено 32 127 случаев заражения. С начала пандемии вылечились 12 632 пациента. Скончались 238.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.