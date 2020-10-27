От коронавируса в Грузии скончался врач скорой помощи

Грузии количество инфицированных коронавирусом медиков с начала выявления инфекции в стране достигает 1678

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. В одной из тбилисских клиник от дистрес-синдрома и недостаточности дыхания, вызванных коронавирусом, скончался 45-летний врач скорой помощи, работавший в Багдати (регион Кахети).

По данным телеканала Formula, смерть была зафиксирована в ночь на вторник.

Грузии количество инфицированных коронавирусом медиков с начала выявления инфекции в стране достигает 1678 - это 5,2% из общего числа заболевших COVID-19.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии к 27 октября в стране выявлено 32 127 случаев заражения. С начала пандемии вылечились 12 632 пациента. Скончались 238.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.