В Тбилиси у контролера автобуса выявили коронавирус

Сотрудник, почувствовав себя неважно, сразу решил самоизолироваться и вскоре прошел тест на наличие COVID-19 – он оказался положительным

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. У контролера одного из автобусов Тбилиси выявили коронавирусную инфекцию, данную информацию подтверждают в транспортной компании столицы.

Как отмечается, у контролера не было контакта с пассажирами, так как в течение десяти дней он находился в самоизоляции.

"Контролеры работают по расписанию. Когда контролер почувствовал себя неважно, в течение десяти дней находился в самоизоляции. В этот период он прошел тестирование и у него подтвердился вирус. У него не было контакта ни с сотрудниками, ни пассажирами", - заявляют в компании.

На данный момент его состояние удовлетворительное.

Согласно данным на утро 28 октября правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 32 127 человек, 12 632 пациента выздоровели, 238 скончались.