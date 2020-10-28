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Обновленный проспект Ильи Чавчавадзе в Тбилиси. Выделенные полосы для общественного транспорта

В Тбилиси у контролера автобуса выявили коронавирус

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
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Коронавирус в Грузии: последние новости (2526)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201028/249828882/V-Tbilisi-u-kontrolera-avtobusa-vyyavili-koronavirus.html

Сотрудник, почувствовав себя неважно, сразу решил самоизолироваться и вскоре прошел тест на наличие COVID-19 – он оказался положительным

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. У контролера одного из автобусов Тбилиси выявили коронавирусную инфекцию, данную информацию подтверждают в транспортной компании столицы.

Как отмечается, у контролера не было контакта с пассажирами, так как в течение десяти дней он находился в самоизоляции.

"Контролеры работают по расписанию. Когда контролер почувствовал себя неважно, в течение десяти дней находился в самоизоляции. В этот период он прошел тестирование и у него подтвердился вирус. У него не было контакта ни с сотрудниками, ни пассажирами", - заявляют в компании.

На данный момент его состояние удовлетворительное.

Согласно данным на утро 28 октября правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 32 127 человек, 12 632 пациента выздоровели, 238 скончались.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2526)


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