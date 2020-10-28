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Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок в тбилисском метро

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 731

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2526)
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За последние 24 часа скончались 15 человек, из ковид-клиник страны выписаны 2 197 пациентов, а с начала пандемии вылечились 14 829

ТБИЛИСИ, 28  окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 731. Скончались 15 пациентов.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 33 858 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 197 человек, с начала пандемии вылечились 14 829 пациентов. Скончались 253.

В карантине в данное время находятся 3 769 человек, в стационарах – 3 832, в ковид-гостиницах – 2 249.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Предыдущий суточный показатель инфицированных составлял 1 824.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2526)


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