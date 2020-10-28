В Грузии школы, где открыты избирательные участки, перешли на дистанционку

Сначала образовательные учреждения подготовят к голосованию, а после него – проведут дезинфекционные работы. Ученики вернутся в классы уже 4 ноября

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Более 1,4 тысячи общеобразовательных школ Грузии, в которых открыты избирательные участки, с сегодняшнего дня перешли на временный дистанционный режим работы, заявил министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели.

По словам главы Минобразования, такой режим сохранится в течение одной недели.

"Таких школ, где открыты избирательные участки, всего 1 419, кроме Аджарии. И с сегодняшнего дня они уже находятся на дистанционном обучении, так как в среду, четверг и пятницу будут проведены подготовительные работы", – сказал Чхенкели.

По его словам, после выборов, 2 и 3 ноября, в этих школах будут проведены дезинфицирующие работы. А школьники смогут вернуться в классы уже 4 ноября.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.