В Грузии увеличилось количество выздоровевших от коронавируса

Тбилиси по-прежнему остается проблемной эпидемиологической зоной: из 521 тяжелого случая инфицирования 267 приходится на столицу

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. В Грузии значительно выросло количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции, за последние сутки этот показатель составил 2 197 человек, заявил на брифинге заместитель главы операционного штаба при межведомственном координационном совете Бердиа Сичинава.

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 28 октября>>

Таким образом, общее число выздоровевших с начала пандемии к 28 октября составляет 14 829.

Всего за последние сутки в Грузии было выявлено 1 731 новый случай инфицирования. Предыдущий суточный показатель составлял 1 824.

Из новых случаев коронавируса в Тбилиси за сутки выявили 636, Аджарии – 333, Имерети – 320, Квемо Картли – 121, Шида Картли – 76, Гурии – 18, Самегрело - Земо Сванети – 119, Кахети – 45, Мцхета-Мтианети – девять, Самцхе-Джавахети – 39, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 15.

За последние сутки жертвами COVID-19 стали еще 15 человек. Из них в Тбилиси скончались четыре, Аджарии – семь, Имерети – четыре человека. Всего с начала пандемии к 28 октября в Грузии зафиксировано 253 летальных исхода.

На данный момент в стране 18 750 активных случаев. Из них 4 022 лечатся в клиниках: в тбилисских – 2 012, аджарских – 673.

Количество тяжелых пациентов составляет 521, из них в Тбилиси – 267, Аджарии – 73. К аппарату искусственного дыхания подключены 120 человек, среди них 67 – в Тбилиси и 23 – в Аджарии.

2 344 человека находятся в ковид-гостиницах: 824 – в Аджарии и 1250 – в Тбилиси. 12 384 лечатся дома.

В карантинном пространстве находятся 3 507 человек: в Тбилиси – 726, Аджарии – 1 788.

По последним данным, в самоизоляции находятся 29 001 человек: в Тбилиси – 3 283, Аджарии – 11 793, Имерети – 4 072.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 33 858 случаев заражения.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.