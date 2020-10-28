Георгий Гахария смотрит на ковид-статистику Грузии с "осторожным оптимизмом"

Премьер заверил, что несмотря на рост инфицированных, ситуация в стране управляема и намного лучше, чем в иных европейских странах

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Рост количества вылеченных от коронавируса за последние сутки вселяет "осторожный оптимизм", заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 28 октября>>

Последний суточный показатель вылеченных составил 2 197, а общее количество таких пациентов достигло 14 829.

"Основание для осторожного оптимизма нам дает рост количества наших вылечившихся граждан. Сегодня эта цифра превысила две тысячи. Я еще раз хочу подчеркнуть: процесс полностью управляем, эффективно работает новая модель клинического управления, и врачи делают все для того, чтобы беспрепятственно управлять этим процессом в условиях уже довольно большого количества инфицированных", - заявил Гахария.

По словам премьера, в мире, особенно в Европе, растет количество инфицированных. В Грузии также с каждым днем растет число новых случаев коронавируса, однако по сравнению с другими на миллион населения страна выглядит лучше, отметил Гахария.

В Грузии продолжается стратегия точечных ограничений. Глава правительства отметил, что ношение масок и дистанция являются критически важными факторами в борьбе с вирусом.

"Чем больше граждан будет носить маски, тем меньше будет необходимости в точечных ограничениях", - сказал Гахария.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 731. Скончались 15 пациентов.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии к 28 октября в стране выявлено 33 858 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 197 человек, с начала пандемии вылечились 14 829 пациентов. Скончались 253.

Предыдущий суточный показатель инфицированных составлял 1 824.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.