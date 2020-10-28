Папарацци засняли беременную Кети Топурия на пляже в Дубае – фото

Как бы тщательно ни скрывала Топурия свою вторую беременность, папарацци все же успели заснять, как артистка нежится на пляже

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Известная российская певица грузинского происхождения, солистка популярной группы A'Studio Кети Топурия продолжает скрывать свою беременность от СМИ, а журналисты, в свою очередь, продолжают выводить звезду на чистую воду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Fly high🦅 Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 26 Окт 2020 в 1:37 PDT

День назад Кети опубликовала селфи, которое сделала на борту самолета. В комментариях люди стали писать, что видимо певица готовится к родам. Хотя, как оказалось, Топурия просто отправилась на отдых в Арабские Эмираты.

Именно во время того, когда Топурия загорала вместе со своим возлюбленным Львом Деньговым, кто-то и запечатлел ее на свой телефон.

В Сети давно ходят слухи, что Топурия беременна. Однако она скрывает это по сей день. В Instagram Кети показывает себя лишь выше пояса, а фото выкладывает в свободной одежде.

"Кети и Лев уже узнали пол ребенка, они ждут мальчика. Оба очень счастливы. – Сейчас седьмой месяц беременности, так что наследник у ребят появится в самом конце года", – раскрыло все карты "СтарХиту" приближенное лицо знаменитости.

О романе Льва Деньгова и Кети Топурия стало известно в 2019 году. Пара собирается узаконить отношения. За плечами Топурия брак с бизнесменом Львом Гейхманом, от которого у нее пятилетняя дочь Оливия, а также скандальный роман с рэп-исполнителем Гуфом.