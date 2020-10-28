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Пандемия коронавируса COVID 19 - пациента доставляют в клинику

Коронавирус vs. тромбоз: как действовать врачам Грузии?

© AP Photo / Emrah Gurel
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2531)
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У зараженных коронавирусом риск тромбоэмболии легких увеличивается в несколько раз, утверждают врачи

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. В Грузии среди пациентов с COVID-19 cтали все чаще встречаться случаи тромбоэболии, в связи с чем глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе дал медикам и больным подробные инструкции. 

Вид на зараженную коронавирусом клетку под микроскопом
© AP Photo
Врачи объяснили, от чего зависит риск заражения COVID-19

Тромбоэмболия — это острая закупорка (эмболия) кровеносного сосуда тромбом, оторвавшимся от места своего образования (на стенке сердца, сосуда) и попавшим в циркулирующую кровь.

По словам Гамкрелидзе, группы врачей, особенно находящиеся в ковид-гостиницах страны, должны оценивать риски, связанные с развитием тромбоэмболии среди пациентов, и, при необходимости, проводить нужный в данном случае анализ D-димер.

Этот анализ, как утверждает Гамкрелидзе, должен финансироваться государством.

Другая проблема - в стране с каждым днем растет количество инфицирований среди медперсонала. По данным Национального центра по контролю заболеваний, за последние сутки коронавирусом заразились 123 медработника.

Гамкрелидзе признал, что в процессе управления коронавирусом, возможно, есть определенные погрешности, но в целом, по словам эпидемиолога, система здравоохранения Грузии выдерживает натиск вируса. Так что справится она и с пиковой нагрузкой, говорит врач.

"Ситуация не простая ни глобально, ни в Европе, ни у нас. Эпидемия вошла в активную, интенсивную фазу. И хотя инфицирования уже в четырехзначной цифре, все управляемо. Уже полтора месяца, как началась вторая волна, и система здравоохранения, несмотря на рост количества больных, выдерживает эту нагрузку", - отметил Гамкрелидзе.

Тем временем в стране повысилась культура ношения масок, считает Гамкрелидзе. По словам медика, в том случае, если Грузия достигнет 95% использования масок, суточный прирост новых случаев заражений наполовину уменьшится. На данный момент ношение масок в Грузии достигает приблизительно 60-65%, отмечает эпидемиолог.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2531)


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