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Министерство здравоохранения Грузии

Управлять коронавирусом в Грузии будет центральная онлайн-клиника

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Онлайн-клиника будет укомплектована семейными врачами, младшим медперсоналом и студентами-старшекурсниками медуниверситетов со специальной подготовкой

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. На базе министерства здравоохранения Грузии будет задействована центральная онлайн-клиника, которая будет управлять коронавирусом – постановление "Об утверждении правил изоляции и карантина" принято правительством.

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Как отмечается в документе, онлайн-клиника также будет вести мониторинг и контроль качества процесса лечения. Онлайн-клиника будет укомплектована семейными врачами, младшим медперсоналом, а также старшекурсниками медуниверситетов. Все они пройдут соответствующие тренинги.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране к утру 28 октября выявлено 33 858 случаев заражения. С начала пандемии вылечились 14 829 пациентов. Скончались 253.

В карантине в данное время находятся 3 769 человек, в стационарах – 3 832, в ковид-гостиницах – 2 249.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

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