Ковид-больницы будут рассредоточены по всей стране – Минздрав Грузии

Отсутствие ковид-клиник в регионах создает дополнительные проблемы медикам – им приходится везти инфицированных пациентов за много километров для госпитализации

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Ковид-больницы географически будут распределены равномерно, и они не будет сосредоточены только в Тбилиси, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1709>>

По ее словам, географии распределения клиник придается большое значение, и именно с учетом этого идет добавление клиник в систему ковид-управления.

"Медперсоналу часто приходится перевозить пациентов из регионов в центр. В этом случае они вместе с пациентом проводят в закрытом пространстве 4-5 часов в соответствующей экипировке, что связано с очень большими рисками. Поэтому распределение обязательно будет равномерным, и все это расписано в плане", – заявила Тикарадзе.

Тикарадзе анонсировала также презентацию онлайн-клиники 2 ноября. По ее словам, онлайн-клиника будет заниматься управлением ковид-пациентов.

На этом же брифинге Тикарадзе коснулась темы предстоящих выборов и вопроса безопасности. По ее словам, все нормы соблюдены, можно не опасаться и смело идти на выборы. Министр утверждает, что на всех избирательных участках соблюдены все эпидемиологические стандарты.

"Это самое важное на сегодняшний день явление для Грузии. Несколько месяцев вместе с ЦИК Минздрав Грузии, эпидемиологи и инспекция труда детально работали над тем, какой должна быть среда, в которой наши граждане смогут сделать свой выбор. Все нормы соблюдены, и мы, граждане любого возраста, можем смело идти на выборы", – отметила Тикарадзе.

Парламентские выборы пройдут в Грузии в эту субботу, 31 октября. Они впервые проводятся в условиях пандемии и обострения эпидситуации в стране.

К этому времени в Грузии уже зафиксировано 35 567 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 16 904 пациента. Скончались 273.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.