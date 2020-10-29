В Тбилиси стало меньше новых случаев заражения коронавирусом

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 1 709 новых случаев коронавирусной инфекции, из них большая часть все еще приходится на Тбилиси, однако по сравнению с предыдущими днями количество инфицированных в столице сократилось, сообщила на брифинге глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

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Из 1 709 новых случаев 445 выявлены в Тбилиси, тогда как накануне было зафиксировано 636, в Аджарии – 437 (накануне 333), а в Имерети – 388 (накануне 320).

Что касается остальных регионов, то за последние сутки в Квемо Картли выявили 32 новых случая, в Шидка Картли – 125, Гурии – 35, Самегрело - Земо Сванети – 151, Кахети – 40, Мцхета-Мтианети – 12, Самцхе-Джавахети – 44. В Рача-Лечхуми - Квемо Сванети ни одного нового случая.

За последние сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 2 075 человек.

На данный момент количество активных случаев составляет 18 364. Из них 4 209 лечатся в больницах, в тбилисских – 2 106, Аджарии – 696.

В Грузии 511 тяжелых ковид-пациентов: в Тбилиси – 255, Аджарии – 78. К аппарату искусственного дыхания подключены 128 человек: 70 – в Тбилиси и 29 – в Аджарии.

2 346 человек помещены в ковид-гостиницы, среди них 826 – в Аджарии, 1 234 – в Тбилиси. 11 809 человек лечатся дома. В карантинном пространстве находятся 3 324 человека, среди них в Тбилиси – 683, Аджарии – 1 649. В самоизоляции находятся 29 074 человека, из них в Тбилиси – 3 764 человека, в Аджарии – 11 190, Имерети – 4 024.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 709, скончались еще 20 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 35 567 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 075 человека, с начала пандемии вылечились 16 904 пациента. Скончались 273.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.