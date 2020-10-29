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Медицинский работник готовит койки в палате инфекционной больницы для зараженных коронавирусом

Жертвами коронавируса в Грузии за сутки стали 20 человек

© AP Photo / Achmad Ibrahim
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2538)
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Наибольшее число летальных исходов за последние сутки было зафиксировано в Аджарии – от COVID-19 скончались девять человек. Семеро не справились с болезнью в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. В Грузии за сутки от коронавирусной инфекции скончались 20 человек, сообщила на брифинге глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок в тбилисском метро
photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
В Тбилиси стало меньше новых случаев заражения коронавирусом

Из 20 пациентов семеро скончались в Тбилиси, девять – в Аджарии, два – в Имерети, один – в Кахети и еще один – в Мцхета-Мтианети.

Таким образом, с начала пандемии в Грузии зафиксировано уже 273 летальных исхода.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 709 и составило 35 567 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 075 человек, с начала пандемии вылечились 16 904 пациента.

В карантине в данное время находятся 3 507 человек, в стационарах – 4 022, в ковид-гостиницах – 2 344.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Предыдущий суточный показатель инфицирования составлял 1 741, а число вылечившихся – 2 197.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2538)


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