Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 696

За последние 24 часа жертвами COVID-19 стали 12 человек, из ковид-клиник страны выписаны 2 906 пациентов

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 696. Скончались 12 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 37 263 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 906 человек, с начала пандемии вылечились 9 810 пациентов. Скончались 285.

В карантине в данное время находятся 3 070 человек, в стационарах – 4 200, в ковид-гостиницах – 2 324.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Предыдущий суточный показатель инфицированных составлял 1 709, вылечились 2 075.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.