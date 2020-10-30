В Грузии от коронавируса за сутки скончались 12 человек

Летальные исходы в результате заражения коронавирусом были зафиксированы в клиниках Тбилиси, Аджарии, Имерети и Шида Картли

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. За последние сутки в Грузии в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 12 человек, заявила на брифинге глава администрации правительства Натиа Мезвришвили.

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Из 12 человек четверо скончались в Тбилиси, пятеро – в Аджарии 5, двое – в Имерети и один – в Шида Картли.

Таким образом, сначала пандемии к 30 октября в Грузии от коронавируса скончались 285 пациентов.

За сутки в стране выявили 1 696 новых случаев инфицирования. Из них большинство приходится на Тбилиси (683). На данный момент в Грузии 17 142 активных случая.

В ковид-гостиницах находятся 2 324 человека, дома лечатся 10 618 пациентов.

В самоизоляции на данный момент находятся 29 387 человек, из них в Тбилиси – 3 643, в Аджарии – 11 740 и Имерети – 3 972 человека.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 37 263 случая заражения, вылечились 9 810 пациентов.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.