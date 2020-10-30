Больше выздоровевших, меньше инфицированных – новая ковид-статистика Грузии

В тяжелом состоянии в стране находятся 490 пациентов, к аппарату искусственного дыхания из них подключены 121 человек

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Грузия в течение последних нескольких дней сохраняет позитивную динамику в плане количества пациентов, выздоровевших от коронавируса – за последние сутки от инфекции излечились 2 906 человек, заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

За сутки в стране выявили 1 696 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Тбилиси – 683, Аджарии – 381, Имерети – 313, Квемо Картли – 117, Самегрело - Земо Сванети – 60, Шида Картли – 59, Самцхе-Джавахети – 34, Кахети – 19, Гурия – 18, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 11, Мцхета-Мтианети – 1.

На данный момент в Грузии 17 142 активных случая. Из них 2 092 лечатся в клиниках Тбилиси, а в Аджарии – 711.

Что касается количества тяжелых пациентов, то на данный момент их число составляет 490. Из них 228 – в Тбилиси и 80 – в Аджарии. К аппарату искусственного дыхания подключены 121 пациент, из них в Тбилиси – 52, а в Аджарии – 39.

В ковид-гостиницах находятся 2 324 человека, среди них 806 – в Аджарии, 1 212 – в Тбилиси. Дома лечатся 10 618. В карантинных пространствах находятся 3 070 человек, среди них в Тбилиси – 593, в Аджарии – 1 435.

В самоизоляции на данный момент находятся 29 387 человек, из них в Тбилиси – 3 643, в Аджарии – 11 740 и в Имерети – 3 972 человека.