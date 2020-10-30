Перебоев с электричеством в Грузии в день голосования не будет – заявление Energo Pro

На случай ЧП в стране будут дежурить технические службы, которые обещают оперативно реагировать и справлять неполадки

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Проблем с подачей электроэнергии на избирательные участки в день голосования, 31 октября, не будет, на случай ЧП на месте будут дежурить аварийные группы, говорится в заявлении энергораспределительной кампании Energo Pro, обеспечивающей электричеством большую часть страны.

Отключение света на участках в момент подсчета голосов является частой проблемой в Грузии. Центральная избирательная комиссия даже обеспечила все участки свечами для такого случая.

"Дежурные группы будут находиться на прямой связи с избирательными участками. В том случае, если из-за непогоды или других неучтенных случаев произойдет аварийное отключение электроэнергии, техническая служба оперативно отреагирует на этот факт", – говорится в заявлении компании.

В Грузии 31 октября пройдут выборы в парламент, в Верховный совет Аджарии и в местные органы власти.