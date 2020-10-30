"Шанса заражения практически нет" - главные эпидемиологи Грузии о предстоящих выборах

Угроза заражения минимальна, уверяют медики, но главным атрибутом голосования для всех граждан все же должна быть медицинская маска

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Шанса заражения коронавирусом на избирательных участках практически нет, заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.

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По его словам, Грузия учла опыт других стран, где в условиях пандемии были проведены выборы, и власти разработали очень детальный протокол для избирательных комиссий.

"Поход в магазин в собственном районе содержит в себе гораздо больше риска, чем поход на выборы, поскольку шанса того, что там человек заразится, практически не существует. Во-первых, времени мало, человек в маске, ручки одноразовые. Обработка рук и все остальное учитывается для того, чтобы процедура голосования была бы абсолютно безопасной", - отметил Имнадзе.

При этом медик оценивает нынешнюю эпидемиологическую ситуацию страны как стабильную. Граждане, по его мнению, лучше соблюдают необходимые рекомендации, хотя этого недостаточно - нужно быть более осторожными, считает он. "Впереди зима, и, соответственно, увеличатся зимние вирусы", - сказал Имнадзе.

Вопрос эпидситуации на предстоящих выборах прокомментировал и глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе. По его словам, маска - это обязательный атрибут для всех граждан на завтрашних выборах.

"Противоэпидемиологические мероприятия рассчитаны так, что риск инфицирования людей сведен к минимуму. Так что не пугайтесь. Мы все обязательно должны прийти на выборы в масках. Будьте уверены, что в период голосования учтена максимальная защита, дабы на выборах не вырос показатель инфицирования", - заверил Гамкрелидзе.

Парламентские выборы пройдут в Грузии в эту субботу, 31 октября. В них принимают участие рекордное число партий - 48, и два блока.