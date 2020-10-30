Илия Второй призвал граждан Грузии пойти на выборы

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II попросил население страны принять участие в парламентских выборах 31 октября.

Депутатов парламента десятого созыва граждане Грузии будут выбирать 31 октября. Участвовать в выборах будут 48 партий и два избирательных блока. Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов выбираются по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 — из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

"Духовным лицам грузинской церкви, пастве, жителям Грузии дается возможность 31 октября сделать выбор в связи с завтрашним днем страны. Церковь всегда была и остается силой, объединяющей народ, и ей чужда политическая предвзятость. Наш народ разумный и, несмотря на разные попытки, хорошо оценивает события. Поэтому обращаюсь ко всем, примите участие в выборах, чтобы показать волю большинства и чтобы каждый из вас своим правильным решением помог родине", - говорится в обращении Ильи Второго.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, сам Католикос-Патриарх всея Грузии впервые проголосует не на своем избирательном участке, а в своей резиденции, куда ему принесут урну для голосования.

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К парламентским выборам в Грузии откроются 3 852 участка, из которых 895 оборудованы пандусами, а 239 адаптированы для лиц с ОВЗ. Среди всех участков 127 участков откроются специально для больных коронавирусом либо находящихся на самоизоляции или карантине и 11 участков в тюрьмах Грузии. За границей в 38 странах мира откроется 52 участка.