Грузия примет участие в международном хакатоне образовательных игр

Тема года – интеграция игры в учебный процесс, поскольку данное направление облегчает метод дистанционного обучения и помогает в достижении лучших результатов

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Грузия присоединится к хакатону образовательных игр, в рамках международного проекта DigiEduHack, который пройдет по всему миру 12-13 ноября 2020 года.

DigiEduHack – это инициатива Европейского института инноваций и технологий (EIT), реализованная в рамках плана действий Европейской комиссии в области цифрового образования. Мероприятие, которое проводится с 2019 года, объединяет команды со всей Европы и за ее пределами, чтобы создать лучшее будущее для образования.

В ходе хакатона участники придумывают оригинальные решения и создают разработки обучающих игр. Команда-победитель местного хакатона получит возможность представить свою идею на официальном сайте DigiEduHack, где она будет оценена международными экспертами. Окончательный глобальный победитель будет определен по принципу голосования.

В связи с пандемией коронавируса хакатон будет проходить в режиме онлайн. Принять участие могут представители разных сфер – студенты, учителя, предприниматели и все, кто интересуется цифровым образованием.

Что касается темы хакатона, то участвующие должны будут подумать о том, как интегрировать игры в учебный процесс, поскольку данное направление облегчает метод дистанционного обучения и помогает в достижении лучших результатов.

Во время хакатона участники должны будут создать прототипы образовательных игр и продемонстрировать, как цифровые инструменты и игры могут повысить вовлеченность сообщества в эту область.

Для участия в хакатоне необходимо знание английского языка, так как команда должна представить идею на официальном сайте DigiEduHack. Регистрацию можно пройти по ссылке до 8 ноября.